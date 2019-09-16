索羅門央行報告 與中國建交面臨3大風險

2019-09-16 18:20

〔中央社〕索羅門政府正評估是否與台灣斷交，轉與中國建交。當地媒體今天披露，索國央行評估報告指出，一旦與中國建交，索國將面臨3大風險。

「索羅門時報」（Solomon Times）今天報導，索國中央銀行（CBSI）在「評估轉向中國的潛在經濟影響」報告中總結表示，若轉與中國建交，索國將無法承受從中國取得的更多貸款。

索國央行在報告中強調3項可能的影響和風險。

首先是債務水準。目前索國債務占國內生產毛額（GDP）比例為10%，一旦索國的蒂納水力發電計畫（Tina Hydro）動工，債務占GDP比例將攀至30%，而建議的上限為35%。然而，轉向中國，這個數字將超過上限，來到至少45%，將視蒂納水力發電開發案的規模而定。

報告舉例南太平洋另一個島國巴布亞紐幾內亞（PNG），巴紐目前債務占GDP比例達36%，為了債務正努力設法再融資。

其次是政府財政。高負債將影響政府的財政收入，排擠關鍵優先財政項目，預估基本服務將受到影響。意味著政府大部分的收入將用於還債。

最後是美國反應。索國央行說，還必須考量美國可能凍結索國的外匯存底。目前美元占索國外匯存底配置達64%，一旦遭凍結，索國經濟將面臨癱瘓。

索國央行說，以上3點為風險評估矩陣（RAM）的高風險區域，政府需審慎評估。

索國央行還說，與台灣有邦交的太平洋島國，相較一些與中國建交的國家，皆有較高的經濟成長率，這些國家的債務水準也在可接受範圍。

若索國政府決定與中國建交，恐將國家債務推向危險邊緣，債務壓力與違約的可能性將升高。

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