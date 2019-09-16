反送中》500醫護登報連署挺港警︰年輕人藐視法治！

2019-09-16 14:51

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中風波持續逾百日仍未平息，港人昨（15）日發起「港島遊行」，卻在深夜時演變成嚴重衝突。有超過500位醫護人員今（16）日在報紙刊登連署公開信，支持港警嚴正執法，譴責暴力行為，並宣稱「香港法治岌岌可危，我們必須打破沉默」。

據《香港01》報導，逾500位醫護界人士今天在香港各大報章刊登實名連署廣告，這份公開信中提到，對香港社會尚未平息感到悲痛，近日見到有醫護同仁以醫療界名義公開支持多項訴求，包括放棄起訴因暴力行為而被捕的示威者。

連署中強調，這些訴求不代表醫學界整體意見，因近日發生許多街頭暴力事件，嚴重挑戰法治，且警察也遭妖魔化，許多民眾對政府和警察產生不必要的仇恨，並導致年輕人藐視法治等。

連署人士盼能藉這份聲明讓香港市民及醫療界青年聽到他們的聲音「攜手急救病危的香港，讓香港可回歸和平、理性、非暴力和有法治的社會」。

公開信中也提出5大呼籲「支持港警依法執行職務」、「拒絕任何違法的暴力行為」、「醫療人員須堅守專業並對病人一視同仁」、「新聞媒體應平衡報導」、「教育界和出版界不應將政治理念帶進校園，教給心智未成熟的學生」。

香港許多知名醫界人士都參與連署，包括香港醫學會副會長林哲玄、會董佘達明、唐繼昇及龐朝輝；港區人大代表林順潮、全國政協委員李國棟、港大深圳醫院院長盧寵茂、養和醫院肝臟外科主任范上達、曾在2014年連署反佔中的港大醫學院前院長楊紫芝等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法