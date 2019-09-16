50年來都說服不了...ATM發明人：我太太從未使用過

2019-09-16 13:05

〔即時新聞／綜合報導〕ATM發明人維澤爾（Donald Wetzel）已90歲仍然相當硬朗，近日前往紐約慶祝自動提款機發明50週年，但他透露其實自己的太太至今都沒使用過ATM，因為她怕提款卡進去了就出不來。

據《福斯新聞》報導，維澤爾回憶他當初發明的契機，是在1968年一個很冷的星期五下午，他必須要在當天領錢才能有旅費，不然接下來就是週末了銀行根本沒開。

但維澤爾卻看到銀行排了長長的人龍，時鐘滴答滴答地走著，很快就要打烊了。身為商人的維澤爾在排隊當下對這種狀況感到很吃驚，他覺得應該有一台設備可以讓人們每週7天、每天24小時取得現金，而不需要銀行開門營業。

就此，維澤爾對於ATM的想法誕生了，這項發明將從根本上改變了全世界金融機構的運作模式。維澤爾把想法付諸實現後，1969年9月2日史上第一台自動提款機投入使用。

不過，接下來困難的是把自動提款機推銷給各大銀行，維澤爾說，最初人們都以為他瘋了，每到一個地方就會有銀行主管質疑「所以任何人都可以走到這台機器前拿現金？我不認為這是必要的，我們已經有櫃員了。」

維澤爾每當遇到這種情況，就必需使出三寸不爛之舌解釋ATM的價值所在。在推銷之外，由於電腦的發展，短短幾年內ATM的功能得到擴展，讓客戶除了領錢之外還能看到餘額，銀行也紛紛為自家擺出的自動提款機打廣告，就這樣維澤爾的發明擴張到了全世界。

如今，維澤爾和88歲的妻子艾莉諾（Eleanor）在德州過著悠閒的生活，但維澤爾提到一件事就會覺得很尷尬，因為他太太竟然從未使用過自動提款機，維澤爾說，當年ATM問世時艾莉諾正忙著照顧孩子，她害怕把卡放在機器裡就永遠拿不回來了，「她從未想要使用，她從未改變主意。」

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