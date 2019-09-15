香港機場8月客運量下滑 深圳機場受惠

2019-09-15 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕香港機場管理局今（15）日公布統計數據，顯示今年8月機場的飛機起降架次、客運量與貨運量，相較去年同期皆明顯下降，機場管理局表示，機場過去數月曾多日受到公眾集會影響，感謝機場同業齊心合力維持機場正常運作。而深圳寶安機場今日公布的數具則顯示客運量與貨運量都顯著提升，可能是因香港機場旅客流失而受惠。

香港機場管理局今日公布數據，指出香港機場今年8月共有3萬5655架次的飛機起降，達600萬人次的客運量，因旅客人數下跌影響，使機場的起降架次與人次分別較去年同期降低3.5%與12.4%，而貨運量也比去年同期下降11.5%至38萬2000公噸。

反送中人士從8月中開始多次到香港機場集會，曾癱瘓機場運作，也至少有28國發出到香港的旅遊警示，使航班與旅客數量下滑。香港機場管理局今日表示，過去數月機場運作及航班升降受到多日在機場舉行的公眾集會影響，不時面對巨大挑戰，有賴機場同業齊心合力，令機場維持正常運作，並盡量將對旅客的影響減至最低。

緊鄰香港的深圳寶安機場今日也公布數據，今年8月共有3萬1600架次的飛機起降，達469萬人次的客運量，起降架次與人次分別較去年同期增加5.8%與9.2%，貨運進出口量也比去年同期增加7.1%，顯示深圳機場可能承接了香港機場流失的旅客而受惠。

香港機場管理局在8月13曾頒布臨時禁制令，限制任何人干擾機場正常使用，也在23日刊登廣告呼籲年輕人勿影響機場運作，但8月份仍有近1000班次的航班遭取消。

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