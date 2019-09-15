準新娘做惡夢 竟在半夢半醒狀態喝水「吞婚戒」

2019-09-15 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州（California）29歲的準新娘伊文斯（Jenna Evans）近日在睡覺時，因為在「超級真實」的惡夢中與未婚夫霍威爾（Bob Howell）受到歹徒攻擊，霍威爾告訴她要吞下戒指才能保護它，居然「真的」吞下了的訂婚戒指！

綜合外媒報導，伊文斯常常做「很真實」的夢，10日晚上她夢到與霍威爾2人在高速移動的列車上受到的歹徒攻擊，她為了保護戒指，不僅在夢中照著「霍威爾說的話」吞戒指，在現實中更真的把手上的戒指放在嘴裡，並吞了下去，然後恢復睡覺狀態。

直到11日早上醒來，伊文斯發現手上設計師訂製款婚戒真的不見了！她把昨晚的夢告訴霍威爾後，2人對這起「荒謬」的意外簡直難以置信，在狂笑良久後​​，伊文斯在上網搜尋「成年人吞入異物」的案例後，前往醫院掛急診。

經過X光片，醫生向伊文斯證實戒指在她的腸子裡，經過手術，戒指順利的被取出，並交給霍威爾保管；目前戒指已經回到伊文斯手上，她也向未婚夫保證「絕對不會再吞下它」。

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