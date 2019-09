千里情緣！遊多倫多難忘邂逅 癡情男登報找心上人一舉爆紅

2019-09-15 22:58

〔即時新聞/綜合報導〕美國有位德州(Texas)男子阿圖羅(Arturo Martinez),7月中到加拿大多倫多度假時,邂逅了一名女子並一見鍾情,但兩人分別時沒有留下聯絡方式,思念難耐的阿圖羅之後在當地的報紙刊登廣告尋覓心上人,沒想到這個廣告竟在多倫多一舉爆紅。

綜合媒體報導,阿圖羅當時到加拿大度假三週,期間認識了一位女子結伴共遊,愛情的火花就此萌芽,但就在分別之際,兩人各自都為了趕車,來不及留下聯絡方式自此失聯,之後阿圖羅耐不住相思之情,便到多倫多當地的報紙登廣告找人,廣告裡寫有兩人相處間的謎題與提示。

阿圖羅在報紙上刊登「尋找七月遇到的女孩」的廣告,內文表示,「我們當時相談甚歡,我喜歡她的幽默感,期望與她再次相見」;文中特別提到,「妳還記得搭車前對我說的最後一句話嗎? 提示:跟鳥有關」;阿圖羅還於文末留下自己的電子信箱。如此癡情的廣告讓許多人看了深受感動,在大力分享之餘,也不忘熱心協尋阿圖羅尋覓的女子。

根據外媒報導,阿圖羅透露近日該名女子已與他聯絡,也正確說出廣告裡的答案,他表示,「哇,我現在真的好興奮!」;阿圖羅還提到,他將會於10月再次造訪多倫多,兩人已約好到時一起共進午餐。

It's a happy ending for Arturo Martinez. The Texas native posted an ad in a Toronto newspaper last month looking for the mystery woman he met while on vacation in Ontario. Watch what happened:



READ MORE: https://t.co/h5GtcCjxC2 pic.twitter.com/FJWX21knf6