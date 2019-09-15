泰老虎廟近親繁殖 逾半數老虎免疫力低弱慘死

2019-09-15 18:30

〔即時新聞／綜合報導〕泰國西部北碧省知名景點「老虎廟（帕朗塔布寺）」2016年爆發走私及虐待動物醜聞後，被轉移到動物庇護所的老虎，因近親繁殖而免疫力低弱，超過半數已經染病死亡。

《路透》報導，老虎廟以飼養老虎聞名，並向前來參觀的遊客收費，收入非常可觀，但也一直與有關當局和動保團體產生糾紛。2016年爆發走私及虐待動物醜聞後，當局沒收了近150隻老虎。

泰國國家公園、野生動物暨植物保護局（Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation，DNP）一名高階官員表示，沒收的動物後來被送到2個國營的動物庇護所，且很快就發現牠們很容易感染犬瘟熱病毒。

DNP副局長普拉基特（Prakit Vongsrivattanakul）週末告訴國營媒體MCOT，「當我們把老虎送到庇護所時，發現牠們因近親繁殖而缺乏免疫系統」，「我們在出現（犬瘟熱）症狀後給予治療」。

普拉基特沒有說究竟有多少隻老虎死亡，但泰國公共電視台（Thai PBS）報導稱，147隻從老虎廟獲救的動物中，有86隻已經死亡。

老虎廟多年來一直標榜其是野生動物保護區，但最終因走私及虐待動物醜聞遭當局調查。

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