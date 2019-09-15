反送中》遭質疑造謠 香港親中媒體粉專兩度遭臉書封鎖

2019-09-15 18:49

〔即時新聞／綜合報導〕與《文匯報》關係密切的香港網路媒體《點新聞》臉書粉絲專頁，過去一週兩度遭到臉書封鎖。網媒《點新聞》隨即開新專頁，發聲明批評臉書「打壓新聞自由」，不過隨即有大批網友擁入聲明下方留言表示「謝謝提醒我再次舉報」。

《點新聞》在香港反送中運動期間被質疑造謠及散播假消息，包括6月梁凌杰身穿黃色雨衣在金鐘太古廣場墜落身亡時，《點新聞》曾影射與趕至現場幫忙的立法會議員鄺俊宇有金錢往來，又暗指鄺俊宇曾致電梁凌杰鼓動其跳下。

本月11日、13日，《點新聞》的粉絲專頁兩度被臉書封鎖，《點新聞》指臉書並沒有說明封鎖原因，並表示嚴正抗議。

在聲明中，《點新聞》表示：「替本港700萬市民質問臉書一句，『What do you want？』是將正義之聲直接消滅，以達到幫亂港分子的暴力活動保駕護航，為「顏色革命」推波助瀾的目的嗎？請臉書在交待封禁理由之外，也交待一下，你們和亂港分子究竟是什麼關係？」

根據「立場新聞 」報導，《點新聞》網站資料顯示，其地址與《文匯報》相同，早前亦有網民發現《點新聞》的管理員、技術支援及註冊等資料亦顯示是《文匯報》。該網站發表的報導，親建制立場鮮明，因此外界一直認為《點新聞》及《文匯報》關係密切。

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