名古屋驚傳計程車衝向人群 75歲運將撞傷7人

2019-09-15 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕日本名古屋金山車站南出口，昨（14日）晚間9時25分左右，一名75歲運將開著計程車竟衝上人行道，導致7人受傷送醫。

據《產經新聞》 報導，傷者包括20至60來歲的4名男性、20至30多歲的3名女性，尚不清楚7人傷勢如何，但性命皆無大礙。警方以過失傷害等罪嫌將75歲駕駛逮捕，正持續調查肇事原因。

現場一名大阪27歲男子透露，事故發生後大家都朝著計程車內的司機大喊，但對方卻沒什麼反應，直到被拉下車後司機仍然一臉茫然的樣子。

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