男童自製大學T來了！田納西大學狂賣5萬件

2019-09-15 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州一名小學4年級男童非常喜歡田納西大學，在校內舉辦的大學日自製田納西T恤，沒想到卻被旁人嘲笑到哭出來。田納西大學得知此事後，馬上送給男童一整箱的大學球衣、帽子、背包等物品，並採用他的設計製作新的官方T恤，目前已預售超過5萬件，大學樂隊也已換上新T恤。

據《福斯新聞》報導，田納西大學儀樂隊Pride of the Southland band，昨（14日）在NCAA大學美式足球比賽中，穿著男童設計的大學T亮相。不知是否男童的加持，田納西大學最後以45比0大勝查塔努加（Chattanooga）。

回顧整件事的源起，最初是小學教師斯奈德（Laura Snyder）在臉書貼文，透露男童在紙上畫了田納西大學的標誌「UT」，再將它放在橙色的T恤上。當大學日到來時，小男孩非常開心地向她秀出衣服。

不過，在午餐過後男孩卻傷心地啜泣著，原來餐桌旁沒有參加大學日的女孩紛紛取笑他的設計。為了要讓學生別再難過，斯奈德打算自己幫男童買一件正版田納西大學T，並詢問是否有人可以幫忙和校方聯繫，看能不能讓小男孩拿到特別的T恤。

沒想到田納西大學得知此事後，竟寄來一整箱裝滿大學T和外套、背包等物品的包裹，送給男童當禮物，並將他的「UT」設計變成官方T恤。

田納西大學指出，小男孩大學T預售已超過5萬件，所有收益都將提供給Stomp Out Bullying反霸凌非營利組織。除此之外，田納西大學也宣布向男童提供榮譽錄取，假如他未來想要到該校念書並達到入學要求，校方將提供從2028年秋季開始連續4年的獎學金，全額負擔他的學雜費。

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