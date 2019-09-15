天文學家驚見「日吃三餐」詭異黑洞 每頓吃掉4顆月球

2019-09-15 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕天文學家發現在距離地球約2.5億光年處，發現一個超大質量黑洞，其質量約是太陽的40萬倍，而令專家訝異的是，這個黑洞竟然有規律的「進食時間」，約每9小時就會吞噬周邊物質，其一餐約要吃掉4個月球的份量。

綜合外媒報導，一個國際天文團隊發現一個會定期吞噬周圍物質的詭異黑洞，這個距離地球約2.5億光年的「GSN 069」星系，有一個質量約太陽的40萬倍的巨大黑洞，他們利用NASA的錢卓拉X射線天文台（CXO）與歐洲太空總署（ESA）的XMM-牛頓衛星觀測，赫然發現這個黑洞每9小時就會爆發X射線，由於黑洞在吞噬周圍物質的過程中會發出X射線，研究人員推測這個黑洞在周期性地吞食物質。

天文學團隊在《自然》雜誌上所發表的論文指出，以前也曾觀測到其他黑洞會經常爆發X射線，但這種規律性的情況還是首次發現，論文作者之一的Giovanni Miniutti表示：「這個黑洞有一個我們前所未見的用​​餐計劃」，由於這個情況前所未見，以至於他們不得不用新詞來形容它，稱之為「X射線準周期性噴發」（X-ray Quasi-Periodic Eruptions）。

而這個約一天吃三餐的黑洞，每一餐要吃掉約4個月球，讓研究人員不得不提出新的理論來解釋這情況，他們認為有2種可能一是黑洞周圍吸積盤中的能量逐漸蓄積，當達到不穩定狀態時，物質就落入黑洞，這一過程不斷循環，另一種可能是黑洞吸積盤與繞黑洞運行的另一個天體之間有周期性的相互作用。

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