古根漢曾拿來諷川普 金馬桶「美國」被偷走

2019-09-14 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕素有「邱吉爾莊園」之稱的英國布倫海姆宮（Blenheim Palace）今（14）日驚傳竊案，知名18K純金馬桶遭竊賊集團破壞帶走，目前警方已逮捕一名66歲嫌犯，正積極搜索金馬桶及其同夥下落，布倫海姆宮暫停對外開放。

據《BBC》報導 ，位於英國牛津伍德斯托克的世界文化遺產「布倫海姆宮」（Blenheim Palace），也常被稱為「邱吉爾莊園」，英國前首相邱吉爾即出生於此。

今（14）日當地時間凌晨4時50分（台灣時間11時50分），一群竊賊闖入布倫海姆宮，強行破壞宮中所展示的名為「美國」（America）的18K金馬桶並盜走。

英國警方表示，由於這座金馬桶並非裝飾品，而是完整連通管線以供使用並固定在牆上的設施，因此竊賊強行破壞，對牆面、地板都造成了重大傷害及淹水。

據悉，這座金馬桶是義大利概念藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）的作品，週四（12）才開始展覽。目前警方已逮捕一名66歲嫌疑犯，正積極調查金馬桶下落並追查其同夥。為配合調查，布倫海姆宮官方也宣布暫停對遊客開放。

2017年這座「金馬桶」曾因美國總統川普而聲名大噪，當時紐約古根漢美術館（The Solomon R. Guggenheim Museum）拒絕出借梵谷畫作給白宮，反而提議川普展出這座名為「美國」的金馬桶，當時白宮的相關回應並未曝光。

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