加拿大資深情報員洩密遭逮！ 恐危及「五眼聯盟」關係

2019-09-14 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大政府近日爆發一起間諜案，加拿大皇家騎警昨（13）日已對外證實，皇家騎警一名資深情報主管奧帝斯（Cameron Ortis），因涉嫌違反國家安全法遭到政府部門逮捕，這起案件可能會影響「五眼情報聯盟」（Five Eyes）的關係。

綜合媒體報導，現年47歲的奧帝斯（Cameron Ortis）長期在加拿大皇家騎警渥太華總部工作，他昨日遭指控違反國家機密法，試圖向外國勢力披露機密資訊，皇家騎警表示，「奧帝斯一共面對七項控罪，最遠可追溯至2015年，這些罪行皆發生在奧帝斯任職於皇家騎警期間，依據三項資訊安全法以及兩項刑事法，包括背信罪，向奧帝斯提出指控」。

根據外媒報導，奧帝斯是東亞事務、關鍵基礎設施和線上機器人專家，檢察官麥克法藍（John MacFarlane）13日出庭指出，「奧帝斯涉嫌獲取、儲存和加工機密訊息，檢方認為他有意將訊息傳遞給不該傳遞的人」；一名國家安全調查的消息人士也表示，「奧帝斯是前騎警專員波爾森（Bob Paulson）在國安問題上的最高顧問，且擁有反情報行動的支配權」。

此外，媒體查閱社群媒體LinkedIn，關於「奧帝斯」的個人簡介指出，「2007年獲得卑詩大學國際關係和政治學博士學位後，持續在加拿大政府就職，且會說中文」。針對奧帝斯遭控洩漏國家機密，卑詩大學（British Columbia University）政治學教授喬布（Brian Job）表示，「奧帝斯離開學校後，從未提及在皇家騎警工作的細節，我與奧帝斯的任何相處經驗，從未讓我懷疑奧帝斯涉嫌參與被指控的活動，我對這項消息深感震驚」。

「五眼情報聯盟」是由美國、英國、紐西蘭、澳洲與加拿大等五位成員組成，加拿大《資訊安全法》於美國911恐攻事件後開始實施，旨在保護敏感的機密外洩行為，因此「奧帝斯洩密案」可能對「五眼情報聯盟」的合作關係影響重大。加拿大總理杜魯道（Justin Trudea）也於13日競選活動上對媒體表示，「我可以向你們保證，當局相當重視此案」。

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