老虎肚皮舞？！印度350名舞者化身「虎豹」慶豐收

2019-09-14 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕印度喀拉拉邦（Kerala）年度傳統豐收節「歐南姆」（Onam）來到最終日，轄下城市德里久爾（Thrissur）也已為民族藝術盛會「虎豹劇」（Pulikkali）蓄勢待發，數百名表演者將會全身彩繪成「老虎」或「花豹」的裝扮上街遊行，並隨著音樂翩翩起舞，場面熱鬧壯觀。

綜合外媒報導，印度喀拉拉邦年度豐收節「歐南姆」今（14）日結束，按照往俗數百名表演者將會全身彩繪成老虎或花豹的裝扮，肚子上畫一顆大大的虎、豹頭，再戴上面具，上街遊行同時隨著音樂翩翩起舞，模擬「獵捕動物」、「被偉大的獵人狩獵」等姿態，場面十分壯觀。

報導指出，今年共有6隊表演者參加，每隊從35至51人不等，共計約有350人會在德里久爾市的街道上跳舞。活動預計在當地時間16時30分開始，將會先至「瓦達庫納珊神廟」（Vadakkumnathan Temple）祈求濕婆神（Shiva）的祝福。

據悉，這項傳統民俗已流傳超過200年，相傳由印度科欽王國（Kingdom of Cochin）拉瑪瓦馬9世（1751-1805）首倡，以讚誦自然的野性和兇猛，來慶祝豐收節的結束。

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（2017年畫面）

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