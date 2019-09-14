颱風過後5天 日本千葉還有15萬戶停電

2019-09-14 18:58

〔即時新聞／綜合報導〕今年第15號颱風法西（Faxai）在本月9日從日本千葉縣登陸後，造成93萬戶停電，至今（14日）仍有15萬戶無電可用，其中2.9萬戶因此斷水，東京電力公司預估需2週才能完全恢復供電，目前千葉縣部分民眾晚上以燭火代替電燈，在近日30度的氣溫下也無法使用空調，其中有3人疑似因中暑死亡。

日本東京電力公司今日表示，有許多遭颱風破壞的電纜、電線杆與電塔需修復，另外也花費很多時間在清除倒下的路樹，依地區不同，約需3天至2週的時間才能完全恢復供電，現已投入1.6萬人力搶修，截至台灣時間今天上午11點半，千葉縣仍有15萬300戶無電可用，並且為對廣大民眾帶來不便致歉。

千葉縣政府指出，目前仍有2.9萬戶因停電而無法輸送自來水到各個家庭，某些區域儘管恢復水電，也可能因供給不平衡，使過多用戶在同時使用時再度斷水斷電，因此政府也呼籲民眾在有水時事先儲水。

法西颱風自9日從千葉縣登陸後，即造成93萬戶停電，更吹起每秒57.5公尺的17級陣風，導致5死50傷，這也是關東地區有紀錄以來最強的登陸颱風。目前千葉縣部分民眾晚上以燭火代替電燈，在近日30度的氣溫下也無法使用空調，其中有3人疑似因中暑死亡。

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