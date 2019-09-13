港警推反制暴亂「告密專線」 結果號碼被臉書刪除

2019-09-13 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕香港警方10日在例行記者會上宣布推出10條「反暴力報料熱線」，鼓勵市民提供止暴制亂訊息；消息傳出後，不少港網友在香港最大論壇「連登」討論區痛批，該熱線根本是「告密專線」，並同時向臉書檢舉。對此，臉書香港發言人今（13）日表示，相關號碼都已被刪除。

根據《香港01》 報導，香港警方週二推出10條「反暴力報料熱線」，表示只會透過臉書子公司的WhatsApp接受民眾爆料，不會接聽電話、不接受報案、不向民眾索取資料，等於民眾可以匿名提供資訊。港警更稱，社會大眾對此新措施「表示歡迎與支持」。

對此，連登討論區的香港網友痛斥，這根本是告密專線，更有不少網友向WhatsApp檢舉警方違規使用帳戶。根據WhatsApp的使用條例，無論是個人帳戶或商業帳戶，都不可直接、間接從事任何騷擾、威脅、恐嚇、掠奪等行為，也不允許在未經授權下蒐集其他用戶資訊。

對此，WhatsApp的母公司臉書香港發言人回應，WhatsApp是設計給私人通訊使用，公司採取措施防止批量和自動消息傳遞。發言人指公司會從系統中刪除自動和批量消息的工作，因此警方的10組「反暴力報料熱線」號碼，都已經被刪除。

而香港警方今日則是表示，反暴力熱線之所以暫停服務，是因為收到坊間許多不同意見，因此決定暫停。但警方也說，會繼續開拓不同管道收集犯罪資訊。

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