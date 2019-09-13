《BBC》調查：YouTube在謠言影片中投放大廠廣告營利

2019-09-13 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕《BBC》調查指出，YouTube的演算法在10種語言版本中，推薦內含治療癌症偏方、謠言的影片，且在此類影片中投放「品牌大廠」的廣告營利。

據《BBC》調查報導 ，記者以10種語言版本搜尋，即找到超過80部內涵錯誤醫療資訊，主要為假的抗癌偏方、謠言的影片，其中10部更分別超過百萬次點閱，YouTube官方也都有投放廣告營利。

這些號稱能「治癒」癌症的偏方，往往鼓吹食用特定物質，包括薑黃、小蘇打，其中蔬菜汁飲食、極度禁食也是這些影片常常提倡的偏方，甚至有影片呼籲病患喝「驢奶」或「沸水」來治病，這些全是未有任何科學、醫學根據的謠言。

報導指出，這些推廣偏方謠言的不實醫療影片，在播放前會跳出多個品牌大廠的廣告，包括「三星」（Samsung）、「亨氏」（Heinz）、「倩碧」（Clinique）等等，這意味著YouTube正透過這些影片營利，也讓上傳這些影片的人獲得部分利潤。

僅改善英文版頻道的「推薦影片」

今年1月YouTube宣布他們將「減少邊緣內容（borderline content）以及誤導使用者的內容，包括宣傳重症偏方或神奇靈藥的影片」，但該公司也表示將只會從美國開始，且不會對英語外的其他語言做出調整。

《BBC》以英文、葡萄牙文、俄羅斯文、阿拉伯文、波斯文、印度文、德文、烏克蘭文、法文及義大利文等10種語言進行搜尋，以俄文為例，簡單的「癌症治療」一詞可以找到推廣喝小蘇打水抗癌的影片，而推薦影片則指引觀眾繼續觀賞鼓吹多喝蘿蔔汁、極度禁食等癌症偏方。

對此，美國資料社會研究院（Data & Society institute）分析師麥克威尼（Erin McAweeney）解釋道，YouTube的演算法會推薦給觀眾和原影片相似的內容，就像在相同路線上挖掘一條道路，並沒有將「資訊真實性」加入參數考量。

麥克威尼表示：「觀眾可能一開始是在看完全正確的癌症資訊影片，但可能會被推薦繼續觀賞『癌症果汁療法』，因為演算法目前並不能辨識影片內容的可信度。」

YouTube曾表示將會對「影片推薦系統」做出改變，將會改善讓系統推薦可信的影片給觀眾，以洗刷外界指責「讓觀眾掉入陰謀論、激進主義陷阱」的罪名。

《BBC》指出，部分癌症偏方如果汁療法等，雖不至於是「有害」的，但可能會間接造成癌症病患的健康負擔，如延宕治療黃金期等。

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