反送中》李嘉誠呼籲當局網開一面 中共政法委出面修理

2019-09-13 16:44

〔即時新聞／綜合報導〕香港因為反送中運動造成港府與抗議民眾對立，由於示威者多是年輕人，因此富商李嘉誠曾希望執政者「能夠對我們未來主人翁網開一面」。中共中央政法委員會見李嘉誠放話，連忙出面狠狠「修理」了李嘉誠一番。

中共政法委「長安劍」微信公眾號發文表示，香港這些少數的「未來的主人翁」，可是在光天化日下毆打警察、痛毆路人、非法集會的暴力份子，若對這種人網開一面，無疑就是縱容犯罪。所以李嘉誠說出這種言論，根本就沒有在為香港著想。

長安劍說，香港特首林鄭月娥不評論李的說法，但網友們沒放過這個機會，紛紛猛攻李嘉誠。有人想起了1997年亞洲金融風暴，當時李嘉誠向不少小業主追債要錢，因此反諷「怎麼當年沒見你給香港市民網開一面」。

還有網友說，現在香港的房市一直被各種利益集團炒作，房市變成天價「對誰有利，答案或許並不難猜」，隱隱然劍指李嘉誠。一名網友則建議，李嘉誠不如把自己所擁有的不動產打折賣給未來主人翁，這才是真心希望香港變好。

長安劍表示，高額房價問題讓不少人價值觀扭曲，也使得經濟結構遭到破壞，香港有3分之1富豪以上都是在做房地產的，他很懷疑和李嘉誠一樣用房地產圈錢的富商，是不是也會對港人網開一面、對香港的未來網開一面。

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