史上首見！科學家發現適居超級地球 溫度適中又有含水大氣層

2019-09-12 14:08

〔即時新聞／綜合報導〕移民宇宙是科幻迷長年的夢想，找尋適合人類居住行星更是太空探索任務的重點項目之一，根據最新資料，科學家透過哈伯望遠鏡發現一顆大氣層中具有水分子的系外行星，且其表面溫度適合液態水長期存在，是人類有史以來首度發現如此適合人類居住的行星。

根據《CNN》報導，科學家在最近出刊的「自然天文學」雜誌（Nature Astronomy）雜誌發布報告指出，這顆被命名為「K2-18b」的系外行星質量是地球的8倍、體積則為2倍，被認為符合「超級地球」（super-Earth）的定義，它與繞行恆星的距離不遠也不近，行星上的大氣層具有氣態水的跡象，被認為可能適合人類居住。

報告顯示，系外行星「K2-18b」距離地球約110光年，繞行獅子座的一顆紅矮星，後者體積、溫度均遠小於太陽，故「K2-18b」的公轉周期僅33天，意即該行星的一年等同於地球上的33天，據分析，該行星表面溫度約介於攝氏零下73度至47度之間，與人類居住的地球差異不大。

報告共同作者之一，英國倫敦大學學院（University College London）天文學家提奈諦（Giovanna Tinetti）認為，「K2-18b」是已知最適合人類居住的系外行星，目前雖無法確定是否有海洋存在，但以目前所知的條件推測，該行星表面的確有相當的機率存在液態水。

不過研究人員也透露，「K2-18b」的密度與地球相差甚遠，其引力遠比地球大，包括輻射量在內，它整體環境與地球相異之處不勝枚舉，並非所謂的「地球2.0」（Earth 2.0）。

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