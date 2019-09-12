開除國安顧問波頓 川普：有5人選可以繼任

2019-09-12 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普10日突然宣布，已要求國家安全顧問波頓（John Bolton）辭職，11日在白宮更對媒體表示，開除波頓是因他處理北韓和委內瑞拉等問題犯錯，還說自己和波頓相處得不錯，「但是波頓和團隊的其他人合不來」。不過在波頓離去後，波頓的3名高階幕僚11日也提出辭呈。

波頓下台 3高階幕僚跟進請辭

川普10日突然宣布開除鷹派的國家安全顧問波頓，震撼美國政壇，11日他在白宮對記者表示，之所以開除波頓是因他犯了一些錯，像是冒犯北韓領導人金正恩，因為波頓想以利比亞模式推動北韓非核化，以及要求金正恩交出所有核子武器。川普形容，波頓在北韓政策是場「災難」，在委內瑞拉問題上「踰矩」，並指波頓和團隊的其他人「合不來」，不過強調自己和波頓相處得不錯。

針對繼任人選，川普也說，他覺得有5人可以勝任，但並未透露是哪些人。外媒傳聞則指，這些人包含國務院對北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）、駐德國大使格瑞尼爾（Richard Grenell）、人質事務特使歐布萊恩（Robert O'Brien）和副國務卿蘇利文（John Sullivan）等。

在川普發文後，被開除的波頓也隔空反擊，強調「是我主動辭職，川普本想慰留我」。3名輔佐波頓多年的高階幕僚，11日時也紛紛提出辭呈，這3人包含波頓的最高發言人馬奇斯（Garrett Marquis）、通訊主任汀斯利（Sarah Tinsley）與助理薩莫里恩（Christine Samuelian）

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