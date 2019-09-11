防止北非白犀牛滅絕 人工授精創造2胚胎

2019-09-11 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕義大利科學家週三（11日）表示，他們已經成功透過人工授精方式創造了2個北非白犀牛胚胎，這是動保團體阻止該物種滅絕的關鍵一步。

《法新社》報導，世界上僅存2隻北非白犀牛，都是雌性但無法生育；最後一隻雄性北非白犀牛「蘇丹」，去年在肯亞的Ol Pejeta野生動物保護區離世，讓科學家成為這種大型動物逃過滅絕的最後機會。

根據國際組織「生物救援」（BioRescue）的說法，義大利克雷莫納（Cremona）一個研究小組，利用從雌性北白犀體內提取出的卵母細胞和已故雄性北白犀的冷凍精子，成功創造了2個能生長發育的胚胎。

科學家今年8月從世界上「唯二」北白犀、30歲的Najin和其女19歲的Fatu體內提取卵母細胞，透過人工生殖技術，與2014年和2018年去世的公犀Suni和Saút的冷凍精子結合，最後只有2個Fatu的卵子發育成可存活的胚胎。

這個2個胚胎現在存放在液態氮中，未來將轉移到南非白犀牛體內進行代孕。捷克Dvur Kralove動物園的史泰吉斯考（Jan Stejskal）表示，未來幾個月將致力於優化胚胎轉移到代孕犀牛的技術。

捷克Dvur Kralove動物園是Najin和Fatu出生的地方，Najin和Fatu後來才移往肯亞保護區。

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