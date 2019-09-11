參選月曆女郎正妹 鼻子被「揍扁」超崩潰

2019-09-11 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕英國27歲外貌姣好的克拉克（Emma Clark）為紐卡斯爾市（Newcastle）「東北月曆女郎」決賽選手，週日（8日）比賽結束後與家人搭車返家時，卻在下車後遭到陌生男子「攻擊」，鼻樑被打歪、只能靠整形才能恢復，讓這位模特不僅受傷，自信心更是嚴重受挫！

綜合外媒報導，克拉克在比賽結束後與母親以及阿姨共同搭地鐵回家，3人在西蒙賽德站（Simonside）下車後，有一名陌生男子突然靠近、問她是不是住在馬德拉斯街（Madras Street），克拉克回答「從沒聽過這條街」準備離開時，就被憤怒的男子抓住、摔到地上。

據克拉克表示，這名男子隨後坐在她身上「狂毆」她的鼻子，她當時只聽到骨頭斷裂的聲音以及感受到臉部一直在流血，她認為，可能是因為自己的「紅髮」遭到攻擊；所幸她不是一個人遇襲，最後在她母親出手阻止、阿姨協助報警下，最後警方將這名犯案後逃走的55歲男子逮捕歸案，目前案情仍待進一步的調查。

據報導，艾瑪剛獲得心理健康學位，正開始面試相關工作，也因進入選美比賽決賽75強非常興奮；遇襲後，她飽受傷口疼痛，在被告知「需要手術」才能恢復嚴重變形的鼻子後，她不僅非常沮喪，而且「自信盡失」，根本不想出門，她現在只期待能早日接受手術、恢復原貌。

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