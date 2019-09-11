川普開除波頓！ 紐時：「這5國」外交政策不合是導火線

2019-09-11 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普宣布開除國家安全顧問波頓，震撼美國政壇。美國媒體點出川普與波頓之間不合原因，由於他們在阿富汗、北韓、伊朗、委內瑞拉和俄羅斯等重大外交政策問題上的立場發生衝突，是波頓被開除的導火線。

《紐約時報》報導，川普與波頓經常就如何應對美國面臨的重大外交政策挑戰存在歧見，波頓是著名的外交鷹派，主張對一些國家採取制裁或軍事行動，這些觀點與川普形成鮮明對比。

阿富汗

報導提到，美國與阿富汗激進組織神學士和平談判，這是川普與國務卿龐皮歐的主張，目的是結束18年的阿富汗戰爭，但遭到波頓反對。波頓曾說，美國可以從阿富汗撤軍，完成總統的競選承諾，但不能與恐怖組織的成員達成協議。

北韓

儘管北韓在近期執行多次飛彈試射，但川普淡化北韓的意圖，並表示這些試射沒有影響兩國繼續談判的樂觀情緒。波頓則指責這些試射沒有看到任何灰色地帶，北韓已經違反聯合國安理會的決議。

伊朗

美國總統川普先前表示，他願意與伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）舉行會談，以化解伊朗核協議僵局。早在波頓擔任國家安全顧問之前，他一直主張對伊朗採取軍事行動。今年6月，伊朗擊落美國無人機後，川普拒絕波頓的提議，不採取軍事行動進行報復的計畫。

委內瑞拉

美國和盟國宣稱委內瑞拉總統馬杜羅是非法政權，支持瓜伊多領導的反對派運動，但推翻馬杜羅政權的運動沒有成功，讓川普感到沮喪，川普也開始質疑美國在委內瑞拉的戰略，而波頓則認為美國應該繼續施加壓力，並在8月份說：「現在是採取行動的時候了」。

俄羅斯

烏克蘭東部與俄羅斯支持分離主義派長達5年的戰事，波頓上月向烏克蘭保證，會支持烏克蘭的行動，但白宮幾乎沒有支持這項承諾，最近白宮暫停對烏克蘭政府的軍事援助計畫，川普還曾私下說烏克蘭有一個腐敗的政府。波頓曾警告俄羅斯不要干預美國選舉，這是川普的敏感議題，川普認為討論這一主題破壞了他的合法性。

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