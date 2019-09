震撼！ 川普宣布開除國安顧問波頓

2019-09-11 00:34

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普( Donald Trump)週二(10日)表示,他已經要求國家安全顧問波頓(John Bolton)辭職,指出他「與政府其他人一樣,強烈反對他(波頓)的許多建議」。

川普在推特表示,「我昨晚通知波頓,白宮不再需要他的服務了。我強烈反對他的許多建議,政府其他人也是如此,因此我請約翰辭職」。川普說,「我將在下週任命新的國家安全顧問」。

在川普宣布這項消息數分鐘後,波頓在推特上表示,「我昨晚提出要辭職,川普總統說,『我們明天再說吧』。」

根據《CNN》報導,白宮新聞辦公室說,波頓計畫出席週二的記者會,美國國務卿龐皮歐(Mike Pompeo)和財政部長努勤(Steve Mnuchin)也會一同現身。

川普去年3月宣布,波頓接任麥克馬斯特(H.R. McMaster),4月9日起出任國家安全顧問,他受到青睞的部分原因是他對伊朗持強硬立場,支持川普退出伊朗核協議,但很快就與川普在北韓和阿富汗等問題上發生衝突。

一名高級政府官員週二告訴《CNN》,過去幾個月,波頓對伊朗、委內瑞拉和阿富汗的聲明,讓川普越來越感到惱火。這名官員說,川普不再相信他的國安顧問可以擁護總統,而是正在損壞他的信譽。

