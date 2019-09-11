震撼！ 川普宣布開除國安顧問波頓

2019-09-11 00:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（ Donald Trump）週二（10日）表示，他已經要求國家安全顧問波頓（John Bolton）辭職，指出他「與政府其他人一樣，強烈反對他（波頓）的許多建議」。

川普在推特表示，「我昨晚通知波頓，白宮不再需要他的服務了。我強烈反對他的許多建議，政府其他人也是如此，因此我請約翰辭職」。川普說，「我將在下週任命新的國家安全顧問」。

在川普宣布這項消息數分鐘後，波頓在推特上表示，「我昨晚提出要辭職，川普總統說，『我們明天再說吧』。」

根據《CNN》報導，白宮新聞辦公室說，波頓計畫出席週二的記者會，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）和財政部長努勤（Steve Mnuchin）也會一同現身。

川普去年3月宣布，波頓接任麥克馬斯特（H.R. McMaster），4月9日起出任國家安全顧問，他受到青睞的部分原因是他對伊朗持強硬立場，支持川普退出伊朗核協議，但很快就與川普在北韓和阿富汗等問題上發生衝突。

一名高級政府官員週二告訴《CNN》，過去幾個月，波頓對伊朗、委內瑞拉和阿富汗的聲明，讓川普越來越感到惱火。這名官員說，川普不再相信他的國安顧問可以擁護總統，而是正在損壞他的信譽。

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore.... — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） September 10, 2019

I offered to resign last night and President Trump said, "Let's talk about it tomorrow." — John Bolton （@AmbJohnBolton） September 10, 2019

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