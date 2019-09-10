有洋蔥！ 玻璃瓶裝「骨灰和4美元」 內情讓女警官痛哭流涕

佛州女警官波拉日前收到民眾撿到的瓶子，裡面裝有四美元、兩封信紙以及一些骨灰，波拉在讀完信後感動得痛哭流涕。（圖擷取自Facebook「Walton County Sheriff, Michael A. Adkinson, Jr.」）

2019-09-10 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州有位女警官波拉（Paula Pendleton），日前收到民眾從米拉馬爾海灘（Miramar Beach）撿到的瓶子，裡面裝有四美元、兩封信紙以及一些骨灰，波拉在讀完信後感動得痛哭流涕，並決定讓這個瓶中信重回墨西哥灣（Gulf of Mexico），繼續奇幻的漂流之旅。

綜合外媒報導，瓶內的一封信紙上寫道，「這瓶子裡裝著我兒子馬林斯（Brian Mullins）的骨灰，他在2019年3月9日無預警過世，我要送他去做最後一場冒險」。根據波拉指出，馬林斯是一位住在德州的拖車司機，年僅39歲就意外離世，一直夢想著去環遊世界，但卻連海邊釣魚都沒試過，因此馬林斯的母親達琳（Darlene Mullins）決定替他圓夢。

除了信紙和骨灰，達琳特別在瓶中放了四張一美元紙鈔，希望撿到的人能夠打電話告訴他們瓶子的去處。此外，第二封信紙上顯示，「爸爸離開時我年僅14歲，對我們家來說是很沉重的打擊，但如奶奶所說，我爸熱愛自由，這是我們能夠為他做的事」。推測這封是由馬林斯小孩所寫的信，讓去年喪夫的波拉感動不已，她表示，「我看完信以後情緒很激動，在巡邏車裡哭得像嬰兒一樣」。

由於負擔不了長途的旅費，達琳沒辦法親自送兒子的骨灰出海，因此委託一位要去佛州的親戚，幫她將瓶子放進海裡，讓馬林斯的骨灰開始奇幻漂流，達琳還在信中寫道，「我們知道可能是最後一次看到這個骨灰瓶，但相信它會再次出現在世界的某個地方」。

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