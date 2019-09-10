反送中》又造假新聞？ 中共黨媒：示威者將發動港版911

2019-09-10 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕英文報章《中國日報》的香港版9日晚間在臉書上聲稱，「狂熱反政府人士」計劃將在11日發動香港版的911恐怖襲擊。該文一出，不但遭「民間記者會」嘲諷，更有香港網友表示，911是美國國殤日，示威者會為美國人默哀祈禱，如果明（11）天任何事發生必為中、港共陷阱。

香港英文《中國日報》是由中共中央宣傳部主辦、中國國務院新聞辦公室代管，是標準的中國黨媒；根據《中國日報》香港版臉書粉絲專頁「China Daily Hong Kong」聲稱，「反政府狂熱分子計劃於9月11日在香港舉行大規模的恐怖襲擊，包括炸毀天然氣管道、不分青紅皂白地襲擊非以廣東話為母語的人士，並放火燒山。」該篇動態還貼出一張美國911恐襲事件中雙子星大廈冒煙的照片。

不過，該則報導所給出的「消息來源」，僅是一張網路言論的截圖。在截圖中，有人表示，可以鎖定建置派陣營人士進行無差別屠殺，又揚言「每日殺幾個」；又在各大郊野公園設置436個生火裝置，「時機一到全港燒山」。而下方留言中，有不少人質疑根本沒有任何證據可以佐證該傳聞。

由一群示威者組成的「民間記者會」表示，有留意到「黨媒報導抗爭者將於香港發動大規模恐怖襲擊」。「民間記者會」表示：「在此誠心請教，若黨媒能以水晶球預視明天的恐怖襲擊，麻煩順帶預言一下，何日香港政府才能答應五大訴求，還香港市民應有的民主自由？」

而在香港連登討論區上，有網友發文表示，「911美國國殤日，本人發誓911沒有任何反送中示威活動，示威者會為美國人默哀祈禱。明天9月11所有示威活動或襲擊，並非反送中示威者行動，任何事發生必為中、港共陷阱」也有網友指，「正式宣布9月11日 示威者會戒嚴，為美國911事件悼念。」

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