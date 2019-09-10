中取消樂團演出 捷克文化部長：傷害中國形象

2019-09-10 20:04

〔中央社〕中國報復布拉格市長友台，最近一連取消4個捷克音樂團體在中國的演出，捷克文化部長為此向中國駐捷克大使表示抗議，認為這樣的做法對中國的形象造成傷害。

曾長年擔任外長、上月接任文化部長的左拉列克（Lubomir Zaoralek），9日接見中國駐捷克大使張建敏，批評中國政府片面取消捷克樂團演出，「嚴重傷害中國的形象」。

根據捷克文化部的聲明，左拉列克表示，近年來，捷克與中國的關係在許多領域都有進展，他擔心最近的發展會破壞雙邊關係，讓過去的努力白費。

左拉列克向張建敏強調，他樂意重返合作，不過前提是互相尊重和正視差異。

中國駐捷克大使館反駁捷克政府的批評。中國駐捷克大使張建敏在一份聲明中說，造成雙邊文化交流出現困難的原因在捷克有關方面，捷方應該尊重事實，嚴肅對待事實根源，而非對中方進行無端指責。

為報復布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）計畫廢除布拉格和北京姊妹市協定中有關台灣是中國不可分割領土的「一中條款」，中國官方最近半年接連取消布拉格愛樂（Prague Philharmonia）、布拉克弦樂四重奏（Prazak Quartet）、布拉格廣播交響樂團（Prague Radio Symphony Orchestra）、布拉格瓜奈里三重奏（Guarneri Trio Prague）等4個捷克重要表演團隊在中國的巡迴演出，在捷克政界和文化界引起軒然大波。

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