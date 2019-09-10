德外長會黃之鋒 中：見分裂分子意欲何為

2019-09-10 18:52

〔中央社〕德國外長馬斯會見香港眾志秘書長黃之鋒，引發中國強烈不滿。中國外交部發言人華春瑩今天稱，德方此時允許「香港分裂分子」黃之鋒到德國活動且與外長接觸，「意欲何為」？

中國外交部下午舉行記者會，華春瑩在回答中國媒體詢問時，作上述表示。

華春瑩稱，中方對德方允許「香港分裂分子」入境從事「反華分裂活動」，以及德國外長馬斯（Heiko Maas）公然與「這樣的人」接觸，表示強烈不滿和堅決反對。中方已經向德方提出嚴正交涉。

她表示，香港事務純屬中國內政，任何外國政府、組織和個人都無權干預。任何「挾洋自重、分裂國家的言行和圖謀」，都注定要失敗。個別德國媒體和政客企圖「借反華分裂分子蹭熱度、博眼球、做政治秀」的作法也是「極其錯誤」的，是「對中國主權的不尊重和對中國內政的干涉」。

華春瑩又說，德國總理梅克爾上週訪中國期間明確表示支持「一國兩制」，反對暴力。中方不禁要問，德方此時允許黃之鋒到德國活動，且與外長馬斯接觸「意欲何為」？

她提到，中方敦促德方信守承諾，避免向香港激進分裂勢力發出「錯誤的信號」。中方並敦促馬斯作為德國外長，遵守「最基本的國際法和國際關係基本準則」，做有利於中德關係發展的事情，而不是中德關係的破壞者。

黃之鋒於當地時間9日晚間與馬斯會面。他事後表示，感受到馬斯非常關心香港抗爭的未來形勢，也對港人爭取自由予以肯定。他並促請德國明確向北京表態支持香港落實普選，也應反對港府使用緊急法斷送香港自治。

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