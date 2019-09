2019-09-10 19:29

〔即時新聞/綜合報導〕美國共和黨海外事務組織副主席俞懷松(Solomon Yue)在社群媒體上點名香港新民黨立法會議員、前保安局局長葉劉淑儀是美國《全球馬格尼茨基法案》制裁的好人選。

俞懷松在推特上轉推一則「請對親北京香港官員以及香港警察施以《全球馬格尼茨基法案》」的推文,並點名葉劉淑儀是美國《全球馬格尼茨基法案》制裁的好人選(good candidate)。

《全球馬格尼茨基法案》(The Global Magnitsky Human Rights Accountability Act)是一部能授權美國總統對侵害國際人權、貪腐者施以制裁的美國國內法。該法案允許美國禁止受制裁對象入境以及凍結其在美資產,且所有美國企業和銀行都將被禁止與他們或他們的企業之間進行商業往來。

How about Regina Ip? She seems to be a good candidate for the Magnitsky list! https://t.co/D7498Wshnz