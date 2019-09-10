菲律賓民答那峨島驚傳5.6強震 幸無海嘯威脅

2019-09-10 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓南部民答那峨島今天下午1時39分許發生芮氏規模5.6強震，截至目前尚無重大災情傳出，有關機構亦未發布海嘯警報。

根據美國地質調查局（USGS）公布的觀測資訊，今天下午1時39分，菲律賓南方民答那峨島東南方近海發生芮氏規模5.6地震，震央位於北緯6.7度，東經126.4度，震源深度為55.5公里，按定義達淺層強震等級。

菲律賓今年7月曾單日連續發生2次規模5以上強震，導致大量房舍、建物倒塌，進而引發大面積停電，並釀10餘人死傷災情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法