反送中》傳警將獲發伸縮警棍休班執法 港媒爆「涉及約萬支」

2019-09-10 14:40

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥4日傍晚透過影片宣布，政府會正式撤回《逃犯條例》草案，但並未答應其他四項訴求包括成立獨立調查委員會、收回暴動定性、撤銷對所有抗爭者的控罪、落實真雙普選，警民衝突則持續延燒。未料，今有港媒報導收到一份來自警方的文件《發放伸縮警棍予休班警》，且稱數量「涉及約萬支」、最快將於下午發放。

《香港01》報導，該份文件由「警方支援科」發出，據稱為配合「踏浪者行動」所需，助理警務處長（支援）已批准警務人員額外派發伸縮警棍，使其於「休班期間」執行警務。不過，報導也稱正在等待警方回應。

報導援引消息表示警方訂購1萬支伸縮警棍，今起陸續派發，據稱可在下午3時或之後到警總領取，並指相關文件已在警隊內部群組廣傳，且這些額外派發的伸縮警棍，傳出將附有「特別標記」。

報導指出，文件也列出7個「使用武力」指引，包括不論當值與否，使用警棍「均被視作使用武力」，同時應遵照《警察通例》規範；與市民接觸時須自律、高度克制，除非絕對需要否則「不得使用武力」；使用警棍前要表明身分，並於情形許可下盡量向對方發出警告提醒。

報導提到，此外，文件提及修班期間使用警棍執行警務，應盡快向直屬上級、相關總區指揮、控制中心報告，之後相關單位指揮官會評定使用並呈交初步報告等。

報導引述消息人士說法，稱相關安排是為加強警務人員人身安全，另有資深警官說明，每位警員都是24小時待命，派發警棍是使其隨時在變回執勤時，可有裝備在身。

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