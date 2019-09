港版《我只是個計程車司機》司機義舉感動無數網友

2019-09-10 16:14

〔即時新聞/綜合報導〕反送中運動已逾3個月,世界各國都在關心香港的局勢發展,不少記者站在第一線,向公眾傳遞香港最真實的訊息,期間也發生一些感人的故事,為運動帶來一絲暖流。

英國《BBC》的1名駐港記者麥克唐納(Stephen McDonell)就在推特分享了自身經歷的故事,他在昨日(9日)搭計程車到香港機場準備返國,下車的時候,司機堅持不跟他收費,因為他非常感謝記者報導反送中運動的新聞給國際社會,他握住麥克唐納的手,說「請告訴全世界香港人永遠不會放棄!我們會持續為自由奮鬥!」讓麥克唐納十分感動。

麥克唐納的故事傳到社群後,引起香港網友迴響,表示「多謝司機大哥」、「正義有良知的司機」、「向那位司機致敬」、「香港人加油」,有網友提起當年北京64天安門,香港記者也是這樣到處採訪,多數網友把這件事譽為香港版的《我只是個計程車司機》(港譯:逆權司機)。

《我只是個計程車司機》是南韓2017年上映的電影,內容講述光州事件時,一名計程車司載著德國記者四處採訪,目睹軍政府鎮壓人民下,人與人之間互相扶持的溫情故事。

Just took a taxi to the airport. The driver wouldn’t let me pay because he said he was so grateful to the international media. At the terminal he shook my hand and said: “Please tell the World that #HongKong people will never give up! We will keep fighting for our freedom!”.