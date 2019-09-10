民眾目睹「飛機相撞」爭相報警 緊急搜救後才知竟是罕見烏龍…

2019-09-10 13:02

〔即時新聞／綜合報導〕英國當局近日接獲多位民眾報案，指稱目睹兩架飛機當空相撞，警方獲報後立即展開地面與空中搜索，卻一無所獲，經徹夜搜索後，專家研判，民眾目睹的閃亮火球，應為罕見墜入大氣層的流星。

根據《CNN》報導，這起事件發生在當地時間週日（8日）清晨6時25分許，英國西南部地區警方頻頻接獲報案，稱在德文郡上空看到疑似兩架飛機相撞，並化為火球墜落天際的現象。由於通報民眾數量不少，警方在無法排除飛機相撞可能性的前提下，立即出動地面人員與海岸警衛隊直升機至該地區進行搜索。

沒想到，救難人員在報案所述之鄰近地區一無所獲，經進一步求證當地機場航管中心後確認並無飛機失事狀況，也無人受傷。

當局指出，若是飛機墜毀，無可避免地會有部件碎片及其他殘骸，加上當晚該區上空曾有流星的觀測紀錄，研判這次「飛機相撞事件」是烏龍一場，呼籲民眾無須擔憂。

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Rentrée atmosphérique #bolide du 08/09/2019 4:51:36 UTC （6:51:36 CEST） au dessus #Manche #English_Channel

Enregistrée par une camera BOAM à #MaysurOrne #Calvados #Normandie par S. Jouin

info : https://t.co/tsOfFBlBRp #meteore @UKMeteorNetwork pic.twitter.com/Jyl51Im5cZ — BOAM （@BOAM_meteore） 2019年9月8日

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