川普取消和談 塔利班嗆聲：美國將得不償失

2019-09-09 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國與阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）原本即將達成和平談判，停止持續18年的戰爭，卻因日前塔利班接連發起恐攻，使美國總統川普昨（8）日宣布臨時取消與塔利班領導人的秘密會談，使談判再度陷入僵局。今（9）日塔利班嗆聲，美國這舉動破壞和平，將得不償失。

本月2日阿富汗首都喀布爾發生炸彈攻擊，阿富汗政府表示造成16死119傷，喀布爾市區5日再度發生自殺炸彈攻擊，塔利班宣稱造成20死，美國政府指稱造成12死。川普昨日表示，5日在喀布爾的爆炸案造成1名美國軍人與另外11人死亡，因此決定取消預計8日與塔利班領導人、阿富汗總統於美國進行的秘密會談。

在美國與塔利班即將達成共識之際，塔利班邊談判邊犯案，使已完成草案的協議臨時停止，塔利班今日卻譴責美國，認為川普這項行為破壞和平，影響美國的信譽，甚至讓更多人喪命，並指稱，川普取消和談不會讓其他國家受害，反而是美國自身會得不償失。

川普曾在8月19日表示，與塔利班及阿富汗政府的和談進展都很順利，希望美軍能盡早撤離，結束這場長達18年的戰爭。

塔利班在8月27日與美國進行第9輪談判後，也指雙方快達成共識了，已開始討論協議草案的用字遣詞。

本月3日美國談判代表說明，原則上已達成協議，美軍將在135天內從阿富汗撤出5400名軍人，只剩等待川普批准後簽署，沒想到如今會臨時取消會談。

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