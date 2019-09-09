加拿大女老闆靠這招 連兩年吸引好萊塢大明星上門喝咖啡！

2019-09-09 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大多倫多有位獨立咖啡店的女老闆喬愛樂（Joelle Murray），近兩年都會趁著多倫多影展期間，每天帶著一個1:1大小的好萊塢男星人型立牌，不管是在搭地鐵、吃披薩或上刺青店，她都會與人形立牌合影，並上傳到IG標記該立牌的男星，靠著許願般的宣傳方式，喬愛樂連兩年相繼邀到萊恩葛斯林（Ryan Gosling）與湯姆漢克（Tom Hanks），到她店裡捧場喝咖啡。

綜合外媒報導，喬愛樂去年在多倫多影展期間，靠著「隨身帶著萊恩葛斯林的人型看板」，並拍照上傳IG標註名字的宣傳方式，成功請到萊恩葛斯林本人到場喝咖啡；喬愛樂今年故技重施，竟讓她請到奧斯卡影帝湯姆漢克上門捧場，但可惜喬愛樂當時不在店裡，因此沒有與湯姆漢克本人碰到面。

喬愛樂僅靠著草根性的社交媒體宣傳，連兩年邀請到好萊塢大明星到店裡喝咖啡，她開心地表示，「我還不知道明年要邀誰，但標準在於我想找誰一起喝咖啡，說不定明年變成明星邀我去多倫多影展」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法