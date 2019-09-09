法西颱風直撲切斷對外交通 成田機場成「陸上孤島」

2019-09-09 18:09

〔駐日特派員林翠儀／東京9日報導〕法西颱風9日凌晨直撲日本關東地區，造成東京市區今天因為電車停駛交通大亂，尤其是成田機場連結市區的電車和巴士全部停駛成為「陸上孤島」，許多入境旅客受困機場至傍晚還無法脫困。

這次法西颱風的風速和雨量與去年9月重創關西的燕子颱風相當，燕子颱風造成大阪關西國際機場淹水、停電，對外交通中斷，今年的法西則讓成田機場成為陸上孤島。

今早9點多從成田機場入境，已在機場受困超過8小時的陳姓台灣旅客接受本報訪問談到他的遭遇，陳先生表示，他原本班機是8日凌晨2點多從台灣起飛，因為颱風直擊東京，所以班機延到4點半才起飛，日本時間9點多抵達成田機場第3航站。

陳先生出境後發現所有通往東京市區的電車和巴士全部貼出停駛告示，他先搭乘機場內接駁車轉到第2航站尋求其他的交通手段，結果還是一籌莫展，機場內入境旅客愈來愈多，幸好機場內的商店有營業，所以包括飲水和食物的取得並沒有問題。

日媒報導，東京市區通往成田機場的京成和JR電車，因為鐵軌上遭到大量傾倒的樹木阻攔，撤除復舊需要時間，大概在下午5點半左右，京成線傳出恢復通車的消息，剪票口前大排長龍，陳先生表示，如果搭不上電車只好在機場過夜了。

駐日代表處雖未沒接到求援的通報，不過領務組組長已設法趕往成田機場，並洽在成田的我國航人員協助，副代表蔡明耀表示，會進行了解，想辦法協助，不過他也強調這是天災，今天東京市區也是大塞車，希望國人耐心等待通車。日本沒有颱風假，颱風天是否上班由各公司自行判斷，所以今天有很多公司照常上班，在電車停駛的狀態下，很多通勤族花了比平常多2倍的時間才抵達公司。

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