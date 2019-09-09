部份催淚彈來自英商 港府退出倫敦催淚彈廠商展覽

2019-09-09 16:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港警方在處理「反送中」抗爭上爭議連連，過度使用武力對付示威者，更引發國際譴責。值此敏感時刻，英國政府證實，港府已決定取消派代表團參加10日在倫敦舉行的「國際防務及警備展」（DSEI）。

英國《衛報》指出，「國際防務及警備展」是全球廠商展示催淚彈等最新軍備的場所，有逾40國的1400間廠商參展，展示最新海、陸、空及人群控制等裝備。然而，英國政府月前邀請港府參展一事曝光，旋即引發工黨國會議員福斯克蘿夫（Vicky Foxcroft）等人質疑後，港府日前證實，取消派團參展。

報導指出，香港正深陷1997年主權移交中國以來「最嚴峻的政治危機」，「反送中」抗爭爆發3個月以來，港警共發射逾2000枚催淚彈。從香港示威者撿拾的催淚彈罐可發現，港警使用的部份催淚彈，來自英國德比郡的「Chemring」公司。據悉，自2014年以來，英國共向香港出售價值940萬英鎊（約3.7億台幣）的軍備及安全裝備。

事實上，早在6月12日港警首次動用催淚彈、橡膠子彈及布袋彈等武器鎮壓「反送中」示威者後，時任英國外交大臣韓特（Jeremy Hunt）就宣布禁止對港出口人群控制設備，直至港府釐清違反人權及基本自由的疑慮；此外，韓特當時也敦促港府成立獨立調查委員會徹查港警濫暴問題。

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