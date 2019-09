挖土機趕羚羊…網友爆中彈沒死就活埋土坑

2019-09-09 15:45

〔即時新聞/綜合報導〕印度比哈爾邦(Bihar)因成群的藍牛羚(Nilgai)對該地的農作物造成破壞,當局便開始撲殺藍牛羚。有網友將影片發上推特,影片中1隻中槍後仍未死亡的羚羊,被挖土機推進坑洞裡並「當場活埋」,這段影片引起動保人士關注,痛批林業部的做法太過殘忍「毫無人性」。

據《新印度快報》報導,比哈爾邦的藍牛羚對這裡的農作物造成巨大的破壞,使當地居民非常頭痛,為維持生態平衡,因此當局才會聘請專業獵人展開撲殺,7月到8月間共殺了約1000隻藍牛羚。

在網友爆料的影片中可以看見,林業部人員利用挖土機,將中彈的藍牛羚推入坑洞,接著挖土機就把泥土推進去,藍牛羚將脖子伸長試圖逃離,但還是當場被泥土活埋。

許多網友看完影片後非常氣憤,在底下留言「這些人為何如此冷血,他們都該被關進監獄」、「人性真可恥,根本禽獸不如」、「如果牠們必須被殺掉,至少也用人道一點的方式吧」。

Nilgai नील"गाय" buried alive in #Bihar #India



The greatness of a nation can be judged by the way its animals are treated~#MahatmaGandhi#AnimalCruelty@BiharForestDept @Manekagandhibjp@PetaIndia @narendramodi @ParveenKaswan @SanctuaryAsia@BiharPoliceCGRC @moefcc pic.twitter.com/ScCz9ZxJZW