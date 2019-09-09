直播出包！正妹實況主疑未關視訊 美乳、黑色三角洲全曝光

2019-09-09 13:48

〔即時新聞／綜合報導〕日前才在直播平台上與其他女實況主開泳裝趴暴紅的韓國正妹實況主Edoongs2，今（9日）晨疑似開完直播後忘記關視訊，全身赤裸出現在鏡頭前，除了三點全露被粉絲看光，還出現一名穿著內褲的神秘男子，兩人發現視訊未關後，Edoongs2趕緊關台，而男子也急忙逃走。

韓國正妹實況主Edoongs2，在上個月才跟其他3名女實況主在直播平台Twitch上開泳裝趴，4名正妹在泳池嗨玩，期間吸引超過2萬名觀眾收看，還獲得逾2萬的「斗內」（Donate，贊助、捐獻之意），事後4人全遭Twitch關閉頻道懲罰，但Edoongs2也因此暴紅。

解禁後，Edoongs2在上週六（7日）與粉絲一起歡慶生日，不料今晨出大包，今晨Edoongs2疑似在結束直播後未關視訊，全身赤裸出現在鏡頭前，不但美乳見客，連黑色三角洲也映入觀眾眼簾，隨後出現一名穿著內褲的神秘男子出現在鏡頭前，兩人互動平凡，疑似是男友。

隨後兩人發現視訊鏡頭好像沒關，神秘男子立刻逃走，Edoongs2也趕緊衝到電腦前關掉視訊，事後Edoongs2將過去所有直播影片全部刪除，其IG也關閉，但片段已遭剪輯在網路上流傳；有網友指出Edoongs2恐是遭到駭客入侵，被遠端重啟直播，才導致這起走光事件。

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