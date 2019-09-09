UCLA驚天研究：衰老或許可逆

2019-09-09 09:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）的科學家們展開一項研究，希望能讓胸腺（人體初級淋巴器官，隨年齡增長而萎縮）再生，但他們後來全都嚇傻了，因為結果顯示衰老或許是可逆的。

據《福斯新聞》報導，該研究刊登在頂級科學期刊《自然》（Nature），受試者們服用了一種生長激素和兩種糖尿病藥物的混合藥品，主要是測試生長激素是否可讓對免疫機制至關重要的胸腺組織再度生長，但該激素同時也會導致糖尿病，所以才要搭配糖尿病藥物。

然而，受試者們不僅免疫系統逐漸恢復活力，連透過分析生物體DNA化學變化來衡量衰老狀況的表觀遺傳時鐘（epigenetic clock，衰老時鐘）都平均減少了2.5年。

進行該研究的科學家對結果感到震驚，UCLA研究員霍瓦斯（Steve Horvath）表示，他原本預計衰老時鐘會放慢，但不會到逆轉的程度，如今卻像走進了未來世界。霍瓦斯用4種不同的測量方法研究了每位受試者的衰老時鐘，結果都有明顯的逆轉。

不過，科學家也強調，這項研究結果只是初步的，因為受試者僅有9名，也沒有任何對照組，但如未來能夠再次證實研究結果，那麼對醫療保健和高齡化社會的影響可能是巨大的。

霍瓦斯表示，6名受試者在測試完畢的6個月後提供了血液樣本，檢驗後發現效果仍然保持不變，因此他對未來的研究保持樂觀態度。目前科學家正在計劃一項更大規模的研究，參與者的年齡、性別和種族會更多樣化。另外，研究中採用的3種藥物目前正在獨立測試，以確定其單一的具體效果。

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