「是女孩...」15年生10兒子 全家喜迎女娃：太奇妙了！

2019-09-09 08:30

〔即時新聞／綜合報導〕蘇格蘭一對夫妻15年內生下10個男孩，創下國內紀錄，上月他們終於生下第1個女兒，感到欣喜若狂，甚至認為第一次購買粉紅色的東西，實在太有趣了。不過媽媽也坦言︰「該停止了」！

《太陽報》報導，蘇格蘭39歲的亞歷克西斯·布雷特（Alexis Brett）和44歲的先生大衛（David Brett）創下英國紀錄，一連生了10個男孩，年齡在2歲到17歲之間。他們在去年耶誕節前夕發現又懷孕，亞歷克西斯原本預期會是一個男嬰。

這對夫妻決定先檢查胎兒性別，亞歷克西斯說，當時她太緊張了，收到通知時根本無法打開，就將任務交給其中一名兒子，結果是一個女孩，她感到又驚又喜，8月27日卡麥隆（Cameron）誕生，「現在她和我們在一起，這是一種奇妙的感覺」。

報導提到，亞歷克西斯是一名兼職健身教練，大衛是一名火車司機，全家住在一棟住宅，家中一直保持整潔，因10個男孩會幫忙家務。卡麥隆對她的10個兄弟們帶來很大的影響，哥哥們都很高興有一個妹妹可以玩，也想照顧和餵養她。

亞歷克西斯開玩笑說，自己不知道如何處理一個女孩...但現在這一切都改變了，且第一次購買粉紅色的東西真的很有趣。自己從來沒有打算擁有一個大家庭，但現在自己很喜歡它。

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