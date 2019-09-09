港府：外國議會不應干預特區內部事務

2019-09-09 00:53

〔中央社〕針對8日有示威者到美國駐香港總領事館請願，促請美國會通過「香港人權與民主法案」草案；港府發言人重申，外國議會不應以任何形式，干預香港特別行政區的內部事務。

香港特區政府發言人8日晚間發布新聞稿，針對「香港人權與民主法案」草案提及「2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案」、銅鑼灣書店事件及出口管制等事項，逐一回應說明。

發言人指出，行政長官已在9月4日宣布，特區政府會正式撤回條例草案；此前，港府已經多次明確表示，有關修例的一切工作已完全停止。

至於銅鑼灣書店事件，發言人表示，「基本法」只授權香港的執法機關在香港的司法管轄區執法；香港以外的執法機關，包括內地（中國大陸）和海外的執法機關，在香港司法管轄區內無權執法。

發言人表示，特區政府一直嚴格按照「一國兩制」原則及「基本法」處理香港特區的事務，絕不允許「跨境執法」；就有關銅鑼灣書店事件，香港警方未發現證據顯示有「跨境執法」情況。

此外，香港作為單獨的關稅地區和擁有貿易自主，是由「基本法」第116條及第151條所賦予，絕非其他國家施予；香港有極大的自身利益維持高度自治，以保障「一國兩制」下香港的利益。

發言人重申，自回歸（主權移交）以來，香港特別行政區一直嚴格按照「基本法」的規定，實行「港人治港」、高度自治，充分體現「一國兩制」得到全面和成功落實。

發言人強調，人權和自由在香港受到「基本法」、「香港人權法案條例」及其他法律的充分保障；特區政府十分重視，亦必定全力維護。（編輯：林克倫）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法