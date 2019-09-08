颱風法西逼近 東京與多縣逾11萬人遭勸撤離

2019-09-08 23:55

〔中央社〕中度颱風法西逼近日本，東京都、神奈川、靜岡縣總計有5萬戶逾11萬人接獲「避難勸告」，部分地區已進入暴風圈。法西的威力如同去年9月重創四國與近畿地方的燕子颱風。

日本放送協會（NHK）報導，今年第15號颱風法西逼近，伊豆群島今天觀測到最大陣風風速每秒60公尺，到明天（9日）清晨為止，法西可能從關東、靜岡縣登陸，法西夾帶強風大雨而來，可能颳起創紀錄的暴風，雨勢也可能非常大。

法西今天晚上11時（台灣時間10時）位在伊豆大島西南40公里外海上，以每小時20公里的速度往北前進。

受到法西逼近的影響，東京、神奈川縣、靜岡縣總計有5萬多戶逾11萬人接獲「避難勸告」（勸告撤離），這相當於5個警戒層級當中的第4層級。此外，以神奈川縣、靜岡縣為主的地區對110萬戶逾250萬人發出「避難準備資訊」。

這個颱風的中心氣壓955百帕，中心附近最大風速每秒45公尺，最大陣風風速每秒60公尺，中心東南側90公里以內及西北側70公里以內風速每秒25公尺以上。

晚間11時許，伊豆群島、靜岡縣部分地區已進入暴風圈。

受到颱風的影響，伊豆群島風勢猛烈，神津島今天晚上9時許，觀測到最大陣風風速每秒58.1公尺。新島機場於晚間將近10時，觀測到最大陣風風速每秒51.4公尺，都創下當地觀測史上最高紀錄。

今晚9時至10時一小時之間的降雨量，神奈川縣箱根町觀測到36.5毫米、伊豆大島35毫米、靜岡縣天城山34.5毫米，雨勢相當大。

日本氣象廳研判，受到大雨影響，靜岡縣有些地區發生土石災害的危險性非常高，於是發布「土石災害警報」。法西保持強勁的威力北上，到明天（9日）清晨之前，可能在關東、靜岡縣登陸，在明天中午之前，可能穿過關東地區。

日本氣象廳預測，關東、靜岡縣、伊豆群島、東北南部可能颳強風，到明天為止，關東、靜岡縣、伊豆半島可能觀測到最大風速每秒40公尺、東北每秒30公尺。最大陣風風速，關東、靜岡、伊豆半島每秒60公尺、東北每秒45公尺。

關東甲信地區與靜岡縣市到明天清晨為止，可能下大雨，局部地區每小時降雨量約80毫米以上。東北南部明天清晨開始到中午以前，也可能下大雨。

日本氣象廳預估，到明天傍晚為止的24小時降雨量，靜岡縣可能多達400毫米、關東甲信地區300毫米、伊豆半島200毫米、東北南部150毫米。東京地區下大雨，降雨量也可能多達250毫米。

日本氣象廳呼籲民眾，除了注意暴風之外，受到大雨影響，低窪地區可能淹水、河川氾濫、土石災害，海上可能起大浪，暴風颳起時，民眾最好不要外出。

今晚颱風法西的中心附近最大風速每秒45公尺，風勢強，與去年9月從近畿和四國登陸、穿過的燕子颱風威力相同。

去年燕子颱風侵襲近畿，大阪關西機場觀測到每秒58.1公尺的最大陣風風速，創當地觀測史上新高記錄。當時滋賀縣有公司倉庫倒塌造成有人死亡，有民眾遭吹落物擊中、有人從陽台被強風颳下，一共有14人喪命。

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