預算翻30倍！中國建安哥拉機場恐成非洲最大爛尾工程

2019-09-08 20:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國在非洲大蓋機場，中非國家安哥拉首都盧安達附近的國際機場就是其中之一，但已建造15年仍未完工，據悉，預算還翻了30倍，當地記者直言這是「非洲最大的爛尾工程之一」。

《德國之聲》報導，安哥拉前總統多斯桑托斯（José Eduardo dos Santos）在2004年委託中國國際基金（CIF）和巴西建築公司Odebrecht共同承接這項機場工程，預計設有31個登機門、每年客流量可達1300萬人次。

但這項機場工程15年來一直多災多難，先是因設計缺陷和品質等問題，中國國際基金（CIF）被中國航空工業集團有限公司（AVIC）所取代；2009年因財政困難暫停施工；安哥拉建築工人也抗議該工程大部分都是使用中國勞工。

目前，第一階段工程已於2012年完工，原計畫2015/2016年投入使用，之後又延至2017年。現在又因機場設計已過時，其功能和技術裝備已無法滿足目前所需，機場暫時被延後至2023年投入使用。

安哥拉記者馬克斯（Rafael Marques）直言，「這是非洲最大的爛尾工程之一」，這項工程原本打算花費3億美元（約新台幣92億元），現已追加到90億美元（約新台幣2780億元），「何時完工尚不確定。最終費用還將會增加」。

馬克斯認為，這項工程「基本上就是中國旨在重新拿回其為安哥拉重建所提供的貸款」，「這是一個無望完工、意義不大並且讓安哥拉負債纍纍的建築工程。」他也說，這完全是一個「旨在偷錢的工程」，只有當時加入合約的人才會獲利。

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