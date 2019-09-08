急中生智！8歲童遭美洲獅咬頭 靠樹枝戳獅眼反擊保小命

8歲童遭美洲獅咬頭，勇揮樹枝肉搏，驚險在「獅」口下保住一條小命。（示意圖，取自Unsplash線上免費圖庫，Photo by Samuel Scrimshaw）

2019-09-08 17:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國科羅拉多州8歲男孩卡爾森（Pike Carlson）上月遭到一隻兇猛的美洲獅噬咬頭部，幸好他臨危不亂微不亂，急中生智，拿起樹枝與獅搏鬥，千鈞一髮之際拿起樹枝戳獅眼，最後父親趕到馳援，成功保命。

據英國《天空新聞》報導，卡爾森在醫院表示，他8月21日和哥哥在家中的後院玩耍時，遭到美洲獅襲擊，那隻獅子抓住他的頭，把他按在樹下，哥哥立刻跑回屋內，大喊救命叫父親羅恩（Ron）出來。

羅恩回憶說：「我當時坐在餐桌後面，大兒子從後門飛快跑進來，喊救命。當我跑去查看時，發現卡爾森的頭已經在獅子的嘴裡了。眼看獅子就要吞下我兒子，我幾乎快崩潰。」

羅恩持刀把美洲獅趕跑。他說：「當我抱起受傷的兒子時，他滿臉都是血，頭皮被扯開了好幾處。我幾乎要瘋了。」卡爾森被送醫院進行了兩次手術，縫了數十針，未來可能還需要再做一次手術，修復受傷的眼皮。

卡爾森回憶說，當時抓到一根樹枝還擊，想起所有動物都有一個脆弱的地方就是眼球，所以他當時拿起了樹枝，試圖去戳牠的眼睛，可是很快樹枝就斷了，幸好父親趕到。

事後，科羅拉多公園野生動物組織稱，襲擊卡爾森的一歲多的雄性美洲獅目前已被安排安樂死。科羅拉多州公園及野生動物管理局說，男童衝向朋友的動作，可能觸發了美洲獅看到奔跑動物時的自然反應。

男童卡爾森遭美洲獅襲擊。（Youtube影片影片拮圖）

8歲童遭美洲獅咬頭，勇揮樹枝肉搏。（示意圖，取自Unsplash線上免費圖庫，Photo by Priscilla Du Preez）

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