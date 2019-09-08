疑法院搞烏龍！黃之鋒訪台返港 今在機場遭拘捕

2019-09-08 16:30

首次上稿 16:14

更新時間 16:30

〔即時新聞／綜合報導〕香港眾志秘書長黃之鋒，日前抵達桃園機場展開3天訪台行程，拜會民進黨與時代力量，不料傳出黃之鋒今（8日）早在香港機場被拘捕，原因稱其「違反保釋條件」，不過隨後傳出疑似法院搞烏龍。

綜合香港媒體報導，黃之鋒5日結束三天兩夜的訪台行程，不料一返港就傳出被捕訊息，黃之鋒今早在香港國際機場被香港刑事部「有組織罪案及三合會調查科」（O記）拘捕，港警證實黃之鋒再次被拘捕的消息，稱其被捕原因是違反保釋條件；不過有港媒指出，這次黃之鋒被捕疑似是法院烏龍，誤將同樣交保的香港眾志前副秘書長周庭出發日期，錯寫成黃之鋒，導致他「違反保釋條件」，詳情還有待進一步了解。

香港眾志秘書長黃之鋒3日抵台訪問，期間拜會民進黨立法院黨團、時代力量黨團，立法院副院長蔡其昌，也與藍營立委江啟臣、北市議員徐弘庭見面，並接受台灣媒體專訪，離台前盼有天能達到「今天台灣、明天香港」，讓香港可以像台灣一樣有民主自由，有民主選舉。

黃之鋒來台時，民進黨副祕書長林飛帆曾在臉書發文表示，黃之鋒上次在2017年造訪台灣，回到香港就被捕入獄，希望下次再見不會太遙遠，不料卻一語成讖，黃之鋒訪台返港後再次被捕。

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