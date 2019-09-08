四川今晨規模5.4極淺層地震 至少1死29傷

2019-09-08 11:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川省於今晨發生規模5.4地震，造成不小的災情，已知目前至少1死29傷，房屋17間倒塌、215間受損。

綜合中國媒體報導，今晨6點42分在四川內江市威遠縣發生規模5.4地震，地震深度僅10公里，當地震感強烈，包含成都、重慶等地也有明顯感受，隨後餘震不斷，上午10點36分發生規模4.3餘震，震源深度7公里。

當局表示，截至上午10點為止，已知至少1死29傷，其中2人重傷，房屋倒塌17間、輕微受損215間，災情仍在統計中，正派出救難人員全力救災。

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