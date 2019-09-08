英首相強生再遭重擊 又一內閣成員宣布辭職退黨

2019-09-08 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相強生（Boris Johnson）在國會屢屢受挫，憤而開除21名保守黨議員黨籍，引發內閣成員不滿，就業及退休保障大臣魯德（Amber Rudd）因而宣布辭職並退黨抗議。

綜合英國媒體報導，英國首相強生現正陷入內憂外患之中，3日輸掉歷史性投票，失去議會控制權，隔天無協議脫歐、提前選舉也均遭否決，有英媒以「備受羞辱」來形容強森窘境，21名陣前倒戈的保守黨議員遭開鍘，其親弟喬．強生（Jo Johnson）稱，家國難兩全，而宣布辭去議員和閣員職務。

現強生內閣再走一人，就業及退休保障大臣魯德宣布辭職，同時退出保守黨，她稱再也不相信政府的「主要目標」是以達成協議的方式離開歐盟，痛批開除21名保守黨議員黨籍的行為是對「正直和民主的攻擊」，傳出至少有6名閣員認同魯德看法，甚至還有閣員也正在考慮辭去職務。

對此，唐寧街發言人表示，他們對這位「才華橫溢」的大臣選擇辭職感到失望，不過即使她登上新聞頭條也不會改變英國民眾希望儘快脫歐的事實。

反對黨工黨主席拉弗利（Ian Lavery）表示，首相以破紀錄的時間迅速失去權力，「沒人相信強森，無論是他的內閣、他的議員，甚至是他的兄弟」。

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