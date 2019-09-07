颶風多利安狂襲北美洲 至少釀49死上千人失蹤

2019-09-07 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕颶風多利安（Dorian）在本月1日進入北大西洋島國巴哈馬，為該國史上最強的登陸颶風，隨後在6日進入美國，造成2國至少共49人死亡，上千人失蹤，各個州皆傳出災情，目前颶風以時速40公里的速度朝東北方移動，預計將進入加拿大的新斯科舍省（Nova Scotia）。

5級颶風多利安在1日侵襲位於中美洲的巴哈馬，為該國史上最強的登陸颶風，許多社區被夷為平地，大巴哈馬島（Grand Bahama）的唯一國際機場也被摧毀，巴哈馬政府今（7）日表示，颶風至少造成43死，上千人失蹤，罹難人數至今仍在上升，巴國總理米尼斯（Hubert Minnis）形容這是「世代毀滅」。

綜合媒體報導，由於颶風已釋放部份能量，昨（6）日轉為3級颶風，隨後從美國北卡羅來納州的哈特拉斯角（Cape Hatteras）登陸，今日進入麻薩諸塞州東南部，預計將到達加拿大的新斯科舍省。

美國佛羅里達州目前有6人因此罹難，北卡羅來納州出現許多龍捲風，離島奧克拉科克島（Ocracoke）至今有800人被困在島上，南卡羅來納州發生大規模停電，各地也傳出洪水與災情。

颶風多利安至少造成巴哈馬與美國共49人罹難。圖為嚴重受創的巴哈馬。（法新社）

巴哈馬本島許多社區被夷為平地。（法新社）

圖為巴哈馬的綠龜島（Green Turtle Cay）災難前後的比對圖。（歐新社）

巴哈馬部份城市遭洪水淹沒。（法新社）

位於美國東海岸的北卡羅來納州因多利安颶風的強風暴雨造成多處淹水。（法新社）

南北卡羅來納州受龍捲風侵襲，許多屋舍被毀。（美聯社）

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