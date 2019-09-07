颱風玲玲甫登陸韓國 近3百航班取消、各地數百起事故釀1死

2019-09-07 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕颱風玲玲今（7日）下午已登陸韓國，恐成當地數十年來最恐怖颱風，光是登陸前後，就造成近300航班取消、各地出現數百起事故並釀1人死亡。

據《韓聯社》報導，韓國官員表示，首爾西南約150公里的保寧市，有一名70來歲的老婦被時速140公里的強風吹倒後喪命。全韓各地目前回報數百起事故，其中大多數是樹木遭連根拔起。

此外，在首爾仁川機場起降的150多個國際航班已被取消，來往度假勝地濟州島的120多架班機也都取消。官員指出，通往仁川機場多處道路已被關閉，因為強風可能會吹翻小型車輛。

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